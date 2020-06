“어쩌나, 여름은 왔는데 샌들은 못신고”

부산 대동병원, 발가락 변형 무지외반증 대비책 내놓아

여름철 여성 환자 발생 높고, 남성도 멋내다 발병 증가

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 여름 ‘발가락 노출’의 계절이 다가오면서 발가락이 변형되는 질병도 도사리고 있어 부산 대동병원 의료진이 대처법을 내놓았다.

20년째 직장을 다니는 A씨(43세·여)는 날씨가 더워졌는데도 샌들을 신을 수 없다. 하이힐과 샌들을 즐겨 신었지만, 지난해 오른쪽 엄지발가락 측면의 돌출된 부위가 아파 병원에 갔더니 ‘무지외반증’이란 진단을 받았다. 수술까지 받고 일주일 정도 쉬었던 쓰린 기억이 있다. 올여름 샌들은 엄두를 못낸다.

무지외반증은 엄지발가락 뼈의 여러 힘줄이 정상 배열에서 이탈하거나 관절을 둘러싸고 있는 관절낭이 늘어나 엄지발가락이 두 번째 발가락 쪽으로 심하게 휘는 병이다. 엄지발가락과 관절을 이루는 종족골은 반대로 안쪽으로 변형돼 통증이 심한 질환이다.

가장 흔한 증상은 엄지발가락 변형으로 돌출된 부위가 신발에 지속해서 닿아 두꺼워지며 염증이 생기면서 발생하는 통증이다. 엄지발가락 변형으로 두 번째 또는 세 번째 발가락 중족골 아래 발바닥에 굳은살이나 통증도 생긴다. 발 변형으로 인해 바른 자세로 걷기 어려워 오래 걸을 때 발이 쉽게 피로해지는 기능 장애로 이어질 수 있다.

무지외반증이 발생하는 원인은 매우 다양하다. 선천적 요인도 있고, 하이힐이나 뾰족구두, 샌들, 쪼리 등을 신으면서 서서히 생기는 후천적 요인도 있다.

무더운 여름철 밑장이 얇고 딱딱한 플랫 샌들이나 발가락을 끼워 신는 쪼리는 앞부분 발가락으로만 온 무게를 지탱해 발가락 변형을 쉽게 일으킨다. 여름 신발 선택을 신중히 해야 하는 이유인 것이다.

건강보험공단의 2013년 무지외반증 월별 진료 인원을 살펴보면 전체 진료자 수가 가장 적은 11월(7075명)보다 1.3배 많은 7월(9353명)로 조사됐다. 여름철에 환자가 많은 것이다.

흔히 대표적인 여성 족부 질환으로 알려진 무지외반증은 전체 진료자의 84.7%가 여성이다. 남성도 연평균 증가율이 높아지고 있다. 이처럼 최근에는 10대부터 50대까지 다양한 연령의 남성에게서 무지외반증 환자가 급증하고 있다. 남성들이 패션에 관심을 가지면서 신발에 높은 굽의 깔창을 하거나 발이 좁은 구두, 샌들 등 보행에 무리를 주는 신발을 착용하게 된 것이 원인으로 꼽힌다.

대동병원 족부관절센터 유성호 과장(정형외과 전문의)은 “초기에 발이 살짝 변형된 느낌만 받아 병원에 내원하지 않고 방치하는 경우가 많으나 변형이 계속 진행돼 엄지발가락이 두 번째 발가락과 엇갈리게 될 경우 체중 분산이 고르게 되지 않아 발바닥에 굳은살이 계속 생기며 걷는 자세가 바뀔 수 있다”고 말했다.

치료는 환자의 정도에 따라 보존적 치료와 수술로 진행된다. 초기에는 돌출 부위와 발가락 아래가 자극되지 않도록 편한 신발을 착용하거나 교정 안창을 통해 치료를 먼저하고 통증이 심하면 수술 치료를 해야 한다.

대동병원 관계자는 “무지외반증은 무엇보다 예방이 가장 중요하다”며 “2.5cm 이상 굽이 있는 하이힐 피하기, 낮은 신발과 딱딱한 신발 피하기, 부드러운 재질 신발 착용하기, 본인 발보다 1cm 여유 있게 신발 신기, 발 피로 풀어주기, 발가락 스트레칭 등이 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr