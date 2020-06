[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 아이엠텍 아이엠텍 226350 | 코스닥 증권정보 현재가 214 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 214 2020.06.09 00:00 장중(20분지연) close =서울회생법원에 회생절차 개시신청

◆ 한컴MDS 한컴MDS 086960 | 코스닥 증권정보 현재가 12,050 전일대비 100 등락률 +0.84% 거래량 46,514 전일가 11,950 2020.06.09 15:30 장중(20분지연) close =김명희 대표이사 사임으로 김상철 대표이사 선임

◆ 샘코 샘코 263540 | 코스닥 증권정보 현재가 2,015 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,015 2020.06.09 00:00 장중(20분지연) close =공시번복으로 불성실공시법인 지정 예고

◆ 한글과컴퓨터 한글과컴퓨터 030520 | 코스닥 증권정보 현재가 12,350 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 243,144 전일가 12,350 2020.06.09 15:30 장중(20분지연) close =종속사 한컴MDS에서 한컴인텔리전스 분할

◆ 슈피겐코리아 슈피겐코리아 192440 | 코스닥 증권정보 현재가 69,000 전일대비 2,300 등락률 +3.45% 거래량 188,887 전일가 66,700 2020.06.09 15:30 장중(20분지연) close =종속사 슈피겐뷰티에 288억원 대여 결정

◆ 에스제이케이 에스제이케이 080440 | 코스닥 증권정보 현재가 498 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 498 2020.06.09 00:00 장중(20분지연) close =서울회생법원에 파산신청

◆ 스타모빌리티 스타모빌리티 158310 | 코스닥 증권정보 현재가 505 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 505 2020.06.09 00:00 장중(20분지연) close =수원지방법원에 회생절차 개시 신청

◆ KD KD 044180 | 코스닥 증권정보 현재가 495 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 495 2020.06.09 00:00 장중(20분지연) close =보통주 5주를 1주로 무상병합하는 감자 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr