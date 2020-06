양산소방서, 금정산 밤샘 산불 화재 진압 … 송전탑이 진화 걸림돌

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 양산소방서는 9일 11시 47분께 양산시 동면 석산리 금정산에서 대형 산불이 발생해 진화작업을 펼쳤다고 10일 밝혔다.

이날 양산소방서는 대응 1단계를 발령하고 긴급구조통제 단을 가동해 산불진압 활동을 하는 한편, 일몰 후에는 인근 아파트 등 시설물 보호를 위해 소방차와 인력을 배치하는 등 밤샘 산불 진압 활동을 전개했다. 또 고압선이 지나는 송전탑이 많아 헬기 진입이 힘든 점도 진화를 더디게 했다.

소방서는 현장에 소방공무원 213여명, 유관기관 관계자 185여명, 소방 헬기 5대를 포함한 46대의 장비를 동원해 밤샘 진압 작전을 펼쳤다. 이번 산불에 임야 1㏊가량이 소실된 것으로 보고 있다.

김동권 서장은 "특히 이번 산불화재는 초기에 드론을 활용해 인근 임야 지역으로 산불 연소 확대 진행 상황을 신속하게 파악해 큰 피해를 막을 수 있었다"라며 "현재 산불 화재 원인은 조사 중이다"고 전했다.

