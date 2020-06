'효리네민박' 청각장애 모델, 길에서 '묻지마 폭행' 당해

[아시아경제 송승윤 기자] 한 예능 방송에 출연해 얼굴을 알린 청각장애인 모델 정담이 씨가 길거리에서 폭행을 당한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

서울 강북경찰서는 이달 1일 정씨를 폭행한 혐의(상해)를 받는 20대 여성 A씨를 불구속 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 9일 밝혔다.

경찰에 따르면 정씨는 지난달 21일 오후 11시께 서울 강북구의 수유역 인근에서 술에 취한 A씨에게 일방적으로 폭행당한 것으로 알려졌다.

당시 A씨는 정씨가 좁은 골목길을 지나가면서 들고 있던 가방으로 자신의 얼굴을 쳤다는 점을 문제 삼아 정씨를 폭행한 것으로 전해졌다.

A씨는 200m가량 따라가 정씨의 머리 부위를 폭행했고 이후 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 현행범으로 체포됐다.

정씨는 2017년 JTBC 예능 프로그램 '효리네 민박'에 출연하면서 이름을 알렸다.

