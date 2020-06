[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 9일 오후 서울시 최초 여성 소통·문화 공간 ‘Hey YDP!’(당산로 29길 9) 개소식에 참석했다.

채 구청장은 이날 ‘Hey YDP!’ 시설을 둘러보고, 본격 운영을 시작한 ‘당산1동 아이랜드’도 함께 방문했다.

채 구청장은 시설 안전을 꼼꼼히 챙겼으며, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방을 위한 대응에 총력을 기울일 것을 구 관계자에게 당부했다.

‘Hey YDP!’는 교육·문화 프로그램, 자녀 돌봄, 정보 공유까지 한방에 해결할 수 있는 여성들의 아지트이며, ‘당산1동 아이랜드’는 초등학생 돌봄 공백을 해소하는 시설이다.

두 시설은 서로 같은 건물 위, 아래층에 위치해 있어 접근성과 편의성을 극대화했다.

