방사능 오염수 방류 일정 서두르는 日…유엔 전문가 "깊은 우려" 표명

[아시아경제 최동현 기자] 유엔의 인권 전문가들이 일본 정부가 추진하는 후쿠시마(福島) 제1 원전의 방사능 오염수 방류 계획을 비판하고 나섰다.

전문가들은 9일(현지시간) 성명을 통해 "우리는 일본 정부가 의미 있는 협의를 위한 시간이나 기회없이 방사능 오염수를 바다에 내보내는 일정을 가속하고 있다는 보고에 깊이 우려한다"고 밝혔다.

이들은 일본 정부가 방사능 오염수의 처분 방법을 놓고 최근 지역 주민이나 전문가의 의견을 듣는 행사를 잇따라 열고 있는 것에 대해 부적절하다고 지적했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 조치로 오염수 방류에 영향을 받는 일본의 모든 지역 사회는 물론, 인접 국가들이 이 같은 논의에 참여하는 것이 제한됐다는 설명이다.

더욱이 오염수를 저장할 공간이 충분한 데다 당초 공청회 개최를 도쿄 올림픽 이후에 열기로 했기 때문에 성급히 결정할 이유가 전혀 없다는 것이다. 전문가들은 올림픽이 1년 연기되자 일본 정부가 그 기회를 이용해 방류를 위한 새로운 의사 결정 절차를 만들었다는 믿을 만한 정보를 입수했다고도 언급했다.

전문가들은 오염수 방류 결정이 일본뿐 아니라 다른 나라 사람들의 생계에 큰 영향을 끼칠 것으로 지적하고 "여러 세대에 걸쳐 사람과 지구에 심오한 영향을 미칠 결정을 방해하는 수단으로 코로나19가 사용돼서는 안 된다"고 강조했다. 그러면서 "방사능 오염수의 해양 폐기에 대한 결정을 코로나19 위기가 지나가고 적절한 국제 협의가 이뤄질 수 있을 때까지 연기해야 한다"고 일본 정부에 촉구했다.

