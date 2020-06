구례군, 단체관광객 유치 여행사 지원기준 완화

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 코로나19로 침체된 관광산업 회복과 지역경제 활성화를 위해 단체관광객 유치 여행사에 대한 인센티브 지원기준을 오는 15일부터 완화한다고 9일 밝혔다.

단체관광객 유치 여행사 인센티브는 구례군에 국내·외국인·수학여행 등 단체 관광객을 유치한 여행사가 관내 숙박 시설과 음식점, 관광지 등을 이용할 경우 숙박비와 교통비 일부를 지원하는 제도다.

지원 조건은 관내 숙박 1박의 경우 관내음식점 3식 이상 및 지정 관광지 4개소 이상 방문에서 관내음식점 2식 이상 및 지정 관광지 3개소 방문으로 변경됐다.

관내 숙박 2박의 경우 관내음식점 4식 이상 및 지정 관광지 5개소 이상 방문에서 관내음식점 4식 이상 및 지정 관광지 4개소로 변경됐다.

군 관계자는 “정확한 지원 내용과 신청 절차 등은 구례군 또는 한국관광공사 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 변경 내용은 6월 15일부터 적용한다”며 “국내 관광객 인센티브 지원기준 완화가 코로나19로 침체돼 있는 관광을 활성화하고 지역관광산업을 정상화할 수 있는 촉매제 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.

