[포토]광진구, 취약계층 고등학생에게 학습용 의자 전달

9일 구의3동에 거주하는 취약계층 고등학생 25명에게 학습용 의자 전달... 가정에서 코로나19 걱정 없이 학업을 이어나갈 수 있을 것으로 기대

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 9일 구의3동 지역사회보장협의체와 함께 구의3동에 거주하는 취약계층 고등학생 25명에게 학습용 의자를 전달했다.

이 사업은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 지역 내 도서관과 독서실 휴관이 장기화됨에 따라 공부할 장소가 줄어든 지역 내 청소년들이 가정에서 학업에 집중할 수 있게 하고자 마련됐다.

이번에 전달된 학습용 의자는 도서관, 독서실 등에서 흔히 사용되는 것으로, 장시간 앉아있어도 불편함이 없어 가정에서도 학업에 집중할 수 있는 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대된다.

김선갑 구청장은 “이번 학습용 의자 전달은 지역 내 청소년들이 방과후에도 코로나19 걱정 없이 가정에서 학업을 이어나갈 수 있기를 바라는 마음에서 진행하게 됐다” 며 “구는 앞으로도 코로나19를 슬기롭게 대처해나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

