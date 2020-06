내일부터 국가안전대진단 … 전국 위험·취약시설 4만8000곳 점검

어린이보호구역·건설공사장 등 최근 사고발생·국민관심 분야에 중점

[아시아경제 조인경 기자] 전국 사회기반시설과 생활 밀접 시설 등의 안전을 전반적으로 점검하는 '2020 국가안전대진단'이 오는 10일부터 다음 달 10일까지 한달간 진행된다.

9일 행정안전부에 따르면, 이번 국가안전대진단에서는 어린이보호구역(스쿨존)과 학교시설 등 국민의 관심 분야와 건설공사장, 급경사지 등 위험시설을 중심으로 총 4만8000여개소에 대해 합동점검을 실시하고 점검 결과를 체계적으로 관리한다는 계획이다.

점검대상은 대국민 설문조사와 빅데이터 분석 등으로 선정한 건축물·시설물 등 총 4만8097곳이다. 어린이보호구역 1만6912곳, 학교시설 2만99곳, 원자력 등 국가핵심기반시설 278곳, 급경사지 744곳, 수상레저사업장 1046곳 등이 포함됐다. 이천 물류창고 공사장 화재를 계기로 물류·냉동창고를 포함한 건설 공사장 1138곳도 점검한다.

다만 코로나19 대응과 방역으로 업무수행 부담이 큰 보건복지부와 식품의약품안전처 등은 이번 안전대진단 대상에서 빠졌다.

아울러 코로나19 대응의 최일선에서 업무부담이 큰 지자체 참여 인력은 최소화하고 중앙부처와 소속기관 및 공사, 공단 등의 인력을 활용해 중점 추진할 예정이다.

또 민간전문가가 참여하는 합동점검 방식으로 진행하고, 점검 실명제와 행안부 주관 정부합동점검단의 확인 점검을 통해 점검의 내실화를 유도한다.

개선이 필요한 시설에 대해서는 부처별 예산에 반영해 보수·보강을 추진하도록 하고 분기별 확인을 통해 지속적으로 관리한다.

특히, 올해 12월까지 구축되는 '국가안전정보 통합공개시스템'을 통해 점검 결과를 국민에게 공개하고 기관별 상시 안전점검 결과도 2023년까지 단계적으로 분야를 확대해 공개할 계획이다.

김계조 행안부 재난안전관리본부장은 "코로나19 확산 방지와 함께 시설물에 대한 안전관리도 중요한 만큼 국가안전대진단을 실효성 있게 추진하고 철저한 후속 조치를 통해 국민안전을 확보할 수 있도록 할 것"이라며 "국민들께서도 안전신문고를 통해 안전위험 요소를 신고하는 등 적극적인 관심과 참여를 가져달라"고 당부했다.

