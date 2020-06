[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] JB금융그룹 전북은행은 지난 8일 완주군 화산면에 위치한 화산지역아동센터에서 ‘JB희망의 공부방 제102호’를 열었다고 밝혔다.

이날 전북은행 임재원 부행장과 고현상 완주군청지점장, 김경진 사회공헌부장, 완주군 정철우 부군수, 전북사회복지공동모금회 서영숙 사무처장, 화산지역아동센터 오미숙 센터장 등이 참석했다.

농촌지역 아동들을 위한 아동복지시설인 화산지역아동센터는 2007년 개소 후 화산면 일대 초중학생들에게 돌봄과 교육, 각종 문화체험활동 등 종합적인 복지서비스를 제공하고 있지만 오래된 센터건물의 환경개선이 시급해 지원 대상으로 선정됐다.

임 부행장은 “농촌의 열악한 교육여건 속에서도 아동들이 꿈과 희망을 키우는데 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

