[아시아경제 오현길 기자] 아이엠텍 아이엠텍 226350 | 코스닥 증권정보 현재가 214 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 214 2020.06.09 15:30 장마감 close 은 9일 서울회생법원에 회사재산보전처분, 포괄적금지명령 및 회생절차개시를 신청했다고 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr