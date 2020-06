[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 부안마늘이 사상 처음으로 미국 수출길에 올랐다.

부안군은 9일 권익현 부안군수와 농협조합장, 유통회사 대표, 농업인 등 50명이 참석한 가운데 부안마늘 상차식을 가졌다고 밝혔다.

이번에 수출되는 부안마늘은 총 304톤(20㎏들이 1만 5200망)이다.

부안천년의솜씨조합공동사업법인은 올해 마늘 과잉생산에 따른 가격하락이 예상됨에 따라 남일영농조합법인과 수출계약을 맺고 부안마늘의 미국 수출을 추진해 최종 성사됐다.

이번 수출로 부안마늘의 안정적 판로확보와 가격안정에 크게 기여할 것으로 기대된다.

권익현 부안군수는 “이번 마늘 수출을 발판삼아 부안에서 생산되는 모든 농산물이 세계 각지에 수출될 수 있도록 해외시장 개척에 최선을 다 하겠다”고 말했다.

