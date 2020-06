6월 9일 코스피, 4.63p 오른 2188.92 마감(0.21%↑)

2020년 06월 09일 코스피 지수는 4.63p (0.21%) 상승한 2188.92로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 KG동부제철우 KG동부제철우 016385 | 코스피 증권정보 현재가 95,900 전일대비 22,100 등락률 +29.95% 거래량 12,328 전일가 73,800 2020.06.09 15:30 장중 close , 신풍제약우 신풍제약우 019175 | 코스피 증권정보 현재가 48,600 전일대비 11,200 등락률 +29.95% 거래량 1,036,008 전일가 37,400 2020.06.09 15:30 장중 close , 한화우 한화우 000885 | 코스피 증권정보 현재가 38,450 전일대비 8,850 등락률 +29.90% 거래량 56,613 전일가 29,600 2020.06.09 15:30 장중 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 금강공업우 금강공업우 014285 | 코스피 증권정보 현재가 11,650 전일대비 800 등락률 -6.43% 거래량 1,335,967 전일가 12,450 2020.06.09 15:30 장중 close , 금호산업우 금호산업우 002995 | 코스피 증권정보 현재가 37,000 전일대비 1,750 등락률 -4.52% 거래량 76,055 전일가 38,750 2020.06.09 15:30 장중 close , 두산밥캣 두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 30,000 전일대비 1,850 등락률 -5.81% 거래량 1,546,953 전일가 31,850 2020.06.09 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr