"경제 살리자"…백군기 용인시장, 지역화폐 900억 추가 발행 신청

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 9일 코로나19 여파로 타격을 받은 지역경제를 살리기 위해 용인와이페이 900억원을 추가 발행하는 계획을 경기도를 통해 정부에 신청했다고 밝혔다.

용인시는 아울러 지역화폐 사용액의 10%를 할인해주는 인센티브 적용 기간을 기존 7월에서 12월로 연장하는 방안도 함께 요청했다.

백군기 용인시장은 이날 시청 브리핑룸에서 가진 페이스북 대화를 통해 "길어지는 코로나19 사태 속에서 지역경제의 주체인 소상공인들이 쓰러지지 않도록 잡아주는 지지대 역할을 하기 위해 용인와이페이를 확대 발행키로 했다"고 설명했다.

시는 이 계획이 승인되면 당초 570억원이던 올해 용인와이페이 발행액이 1470억원으로 늘어나 매출 감소 등으로 어려움을 겪는 관내 소상공인에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

시에 따르면 올 1월부터 5월까지 24만여 명의 시민이 지역화폐에 신규 가입했고, 이미 708억원이 지역 상권에서 사용됐다.

특히 지난 4월부터 재난기본소득과 긴급재난지원금이 지급되면서 카드 발급이 급증했는데 5월 한 달간 충전액이 99억원을 넘었다.

시민들이 지원금을 소진하고도 지역화폐를 계속해서 사용하고 있는 것으로 해석된다.

시민들이 지역화폐를 가장 많이 사용한 곳은 일반음식점(32.3%)으로 나타났다. 이어 학원 등록(14.4%), 병ㆍ의원 및 약국(11.2%) 순이었다.

백 시장은 "지역경제가 활기를 되찾도록 지역화폐 추가 발행 계획을 정부에 요청하게 됐다"고 설명했다.

용인와이페이는 매출액 10억원 이하 소상공업체에서 사용할 수 있으며 현재 가맹점은 3만4000여곳이다. 5월말 기준 28만7019매의 지역화폐 카드가 발급됐다.

