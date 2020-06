한국조선해양, PC선 2척 900억원 수주

[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업그룹의 조선 지주사인 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 1,500 등락률 -1.45% 거래량 257,060 전일가 103,500 2020.06.09 14:39 장중(20분지연) close 이 올해도 PC선(석유화학제품운반선) 분야 수주릴레이를 이어가고 있다.

한국조선해양은 최근 유럽 소재 선사와 약 900억원 규모의 5만t급 PC선 2척에 대한 건조계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약에는 옵션 1척이 포함돼 있어 향후 추가 수주도 기대된다.

이번에 수주한 PC선은 길이 183m, 폭 32m, 높이 10m 규모로, 오는 10월 울산 현대미포조선 야드에서 건조를 시작해 2021년 하반기 고객사에 인도될 예정이다.

이번 계약으로 한국조선해양은 올해 들어서만 총 19척의 PC선을 수주하게 됐다. 한국조선해양은 지난해에도 총 40척의 PC선을 수주하는 등 이 분야 시장을 선도해 가고 있다.

한국조선해양은 창사 이래 지금까지 700척 이상의 PC선을 건조해 선주사에 성공적으로 인도했으며, 현재는 전 세계 수주잔량인 145척의 약 45%에 해당하는 65척의 수주잔량을 보유하고 있다.

한국조선해양 관계자는 "친환경 디자인 개발, 고효율 엔진 적용 등으로 선주들로부터 품질에 대한 높은 신뢰를 받고 있다"며 "향후에도 앞선 건조 기술력을 바탕으로 수주활동을 꾸준히 이어나가겠다"고 밝혔다.

