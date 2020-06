[아시아경제 박종일 기자] 성동구 47번째 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생했다. 금호2-3가동에 혼자 거주하는 30대 남성이며 5월27일 증상발현이 있었고 감염경로는 파악중이다.

8일 오전 11시 경 마포구보건소 선별진료소에서 검체 채취 후 9일 오전 확진판정을 받았다. 9일 오후 3시 서남병원으로 이송 후 자택 등 방역소독을 실시할 예정이다. 현재 현장역학조사반이 확진자의 이동동선 및 접촉자 현황을 파악하고 있다.

