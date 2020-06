경기교통공사 연내 설립 '청신호'…공기업 설립 심의委 통과

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기교통공사 연내 설립이 초읽기에 들어갔다.

경기도는 민선7기 경기도의 교통정책 핵심 공약인 '경기교통공사' 설립(안)이 8일 경기도 공기업 설립 심의위원회를 통과했다고 9일 밝혔다.

이에 따라 경기교통공사 설립을 위한 행정 절차가 마무리되고, 연내 출범이 가능하게 됐다.

설립안에 따르면 경기교통공사의 자본금은 총 185억원이다. 출자금은 경기도가 전액 부담한다. 도는 출자금을 올해 추경에 반영할 계획이다.

설립 형태는 서울ㆍ인천ㆍ부산 등 타 광역 시ㆍ도 교통공사 사례와 같이 '지방공사' 형태다. 조직은 1본부 5부서(경영지원부, 버스운영센터, 준공영운영부, 교통시설부, 철도운영부)이고, 운영 인력은 총 88명(버스 운전원 포함)이다.

앞서 도는 지난 2월 공기업 설립을 위한 법적절차인 지방공기업평가원의 설립 타당성 검증을 성공적으로 통과했다.

이어 지난 4월에는 '온ㆍ오프라인 병행 주민공청회'를 열어 설립시기와 규모 등에 대해 전문가와 주민 등 각계각층의 의견을 수렴했다. 또 지난 달에는 행안부 사전협의를 거쳐 최종 설립 동의를 확보했다.

도는 조례 제정, 정관 마련, 임원 공모ㆍ임명, 설립 등기 등의 절차를 마무리하고, 연내 교통공사를 출범할 계획이다.

이를 위해 이달 열리는 제344회 도의회 정례회에 공사 설립 및 운영 조례, 출자계획 사전 동의안을 안건으로 상정한 상태다.

또 주사무소 입지 선정을 위한 공모도 진행한다. 특히 균형발전 차원에서 북부 및 자연보전권역 17개 시ㆍ군이 대상이다.

경기교통공사는 도시, 도농복합 등 지역별 특성이 매우 다양한 도내 시ㆍ군의 대중교통 체계를 통합ㆍ광역적으로 관리하는 교통전담 기구로, 대중교통 서비스의 공공성과 효율성을 높이기 위해 다양한 정책을 추진하게 된다.

도 관계자는 "경기교통공사는 민선7기 교통정책 목표인 '대중교통이 자가용보다 더 편한 경기' 실현의 초석이 될 것"이라며 "광역교통난 해결 등 도민이 체감할 수 있는 교통정책을 실현할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

