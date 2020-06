민주당 전당대회 준비위 첫 회의…당헌당규 개정에 눈길

대선 경선룰도 논의할듯

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당이 차기 당 대표 선출을 위한 8월 전당대회 준비에 돌입했다. 이낙연 의원, 김부겸 전 의원 등 대권주자들의 당권 도전이 가시화되면서 당헌ㆍ당규 개정 문제도 관심사로 떠오르고 있다.

8월 전당대회를 꾸리는 실무진 모임인 민주당 전국대의원대회준비위원회(위원장 안규백)는 9일 오전 첫 회의를 열고 지도부 선출 규칙을 마련하기 위한 논의를 시작했다. 전준위는 이날 회의에서 당헌당규, 강령정책, 당무발전 등 7개 분야별 분과위원회를 구성하고 분과위원장을 선임했다. 이들은 앞으로 차기 당 대표, 최고위원 경선 후보 등록 일정, 경선 방식 등을 결정한다.

이낙연 의원, 김부겸 전 의원 등 대권주자들의 당권 도전이 가시화되면서 당헌ㆍ당규 개정 문제도 관심의 초점으로 떠오르고 있다. 민주당의 현행 당헌 제25조는 당 대표가 대선에 출마할 경우 선거일 1년 전까지 직에서 물러날 것을 규정하고 있다. 현행 당헌을 개정하지 않을 경우 대권에 도전하는 당 대표는 7개월짜리 임기를 수행하고 사퇴해야 한다. 당 대표와 함께 움직이는 최고위원들의 2년 임기 역시 보장하기 어려운 상황이 올 수 있다.

이에 김두관 민주당 의원은 지난 5일 페이스북을 통해 "대권주자가 7개월짜리 당권에 나서는 것도 당 운영의 원칙과 책임을 생각할 때 선택지는 아닌 것 같다"고 지적한 바 있다. 이러한 지도부 공백사태를 막기 위해 전준위는 당 대표와 무관하게 최고위원 임기를 보장하는 방향으로 당헌ㆍ당규를 개정할 것으로 보인다.

2022년 3월로 예정된 대선과 관련한 경선룰도 논의 대상이다. 대선 1년 전인 2021년 3월9일 전 대선 경선룰을 확정하자는 것이 당 지도부 전반의 의견이다. 대선주자가 차기 당 대표가 될 경우 대선 경선 룰을 본인이 정하고 경선에 나가는 경우가 발생한다. 불공정 논란을 차단하기 위해 전준위는 경선 룰을 조기 확정하겠다는 방침이다.

이해찬 민주당 대표는 이날 1차회의에서 "정당대회는 정당운영 기본이 되는 선거다. 제일 중요한 선거"라면서 "당원과 당의 핵심사안에 대해 뜻을 모으고 이끌어갈 핵심 지도부를 선출해야 한다. 임무가 막중하다"고 강조했다.

