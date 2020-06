대구시교육청, '코로나19' 예방수칙 동영상 6종 제작·보급

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 예방 행동수칙을 담은 동영상 4종과 올바른 마스크 사용법 동영상 2종 등 총 6종을 제작해 학부모들에게 보급한다고 9일 밝혔다.

이번 동영상은 학교 현장의 선생님들이 제작에 참여해 수업 전후 학생 예방교육용으로 활용 가능하도록 상황별로 1분 내외 분량으로 제작됐다. 이들 동영상은 대구시교육청 홈페이지, 대구시교육청 유튜브 및 대구학부모교육 유튜브 등 각종 SNS 매체에 탑재돼 있다.

대구시교육청은 이번에 제작한 동영상과 함께 지난 4월 학교급식시간 중 건강거리두기, 급식시간 중 행동수칙 등을 담은 '슬기로운 식사시간' 동영상(4분) 또한 적극 홍보하고 있다.

대구시교육청 관계자는 "오랜 휴업 상태와 온라인 개학을 끝내고 막상 학교생활이 시작되면 발생할 수 있는 행동에 대한 혼란과 코로나19에 대한 두려움을 최소화하기 위해 이번 동영상을 제작했다"면서 "매일 아침 가정에서부터 학교 생활에 이은 귀가때까지 상황별 행동요령과 올바른 마스크 사용법을 모두 담고 있다"고 전했다.

