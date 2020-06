CJ올리브영, 모바일 소통 플랫폼 '올리브라운지' 신설

[아시아경제 차민영 기자] CJ올리브영이 사내 구성원 간 소통을 위한 모바일 플랫폼 '올리브라운지'를 신설했다.

올리브라운지는 사원부터 임원까지 CJ올리브영 구성원들이 자유롭게 정보를 공유하고 의견을 나눌 수 있는 쌍방향 사내 소통 채널이다. 급변하는 대내외 환경에 발빠르게 대응하고 구성원간 협업 체계를 마련해 창의적인 조직 문화를 강화하고자 신설했다.

구성원들이 친숙하게 사용할 수 있도록 소셜네트워크서비스(SNS)와 유사한 기능을 구현해 누구나 자유롭게 글을 올리고 댓글 등을 통해 의견을 나눌 수 있다. 또한 모바일 앱으로 제작돼 PC 사용이 다소 불편했던 매장 직원들도 편리하게 사용할 수 있다.

이와 함께 산발적으로 운영됐던 사내 게시판과 온라인 커뮤니티, 온라인 교육 센터 등을 통합해 유용한 콘텐츠들을 한 곳에서 확인할 수 있도록 했다. 회사의 사업 방향성과 각종 소식, 사내 방송 등을 확인할 수 있는 ‘소통 공간’, 업무 노하우나 일상 속 이야기를 공유할 수 있는 ‘공유 공간’, 임직원들의 성장과 발전을 위한 교육 콘텐츠를 모은 ‘학습 공간’ 등 세 가지 파트로 운영된다.

CJ올리브영은 올리브라운지를 통해 업무 혁신도 도모한다. 2018년부터 시행 중인 사내 공모 제도 ‘레볼루션’의 아이디어 제안 게시판도 올리브라운지에서 통합 운영한다.

CJ올리브영 관계자는 “최근 비대면(언택트)를 넘어 온라인을 통한 연결을 뜻하는 온택트 생활 방식이 널리 자리잡고 있는 만큼, 모바일 기반 사내 소통 플랫폼으로 유연하고 창의적인 조직 문화의 강점을 더욱 잘 살릴 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

