[아시아경제 호남취재본부 박명진 기자] 9일 전북 대부분 지역에서 낮 기온이 30도가 넘는 불볕더위가 기승을 부리겠다.

기상청에 따르면 전주와 완주, 무주, 완주 온도가 34도로 폭염에 주의해야겠다.

낯 최고기온이 전북지역 대부분 날씨가 30℃ 이상으로 노약자는 낮에 야외활동을 자제하고오늘처럼 햇볕이 강하게 내리쬐는 날에는 자외선을 차단하기 위한 선글라스나 모자, 자외선 차단제등으로 피부를 보호해야 한다.

미세먼지 농도는 전북권역 좋음 또는 보통으로 예상된다.

전북지역 주요 날씨는 다음과 같다.

▲전주 20~34℃ ▲익산 18~34℃ ▲군산 19~31℃ ▲완주 18~34℃ ▲무주 17~34℃

▲김제 19~32℃ ▲부안 18~31℃ ▲진안 17~32℃ ▲고창 18~32℃ ▲남원 18~33℃

▲순창 16~33℃ ▲▲정읍 19~33℃▲임실 18~32℃▲ 장수 17~30℃

호남취재본부 박명진 기자 pmj1@asiae.co.kr