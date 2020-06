롯데마트, 바이탈 힌트와 제휴 ‘레시피’ 콘텐츠 운영

음식 추천 애플리케이션 개발사 바이탈힌트와 제휴

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데마트 자사 애플리케이션 '엠(M)쿠폰'이 바이탈힌트와 콘텐츠 제휴를 통해 '해먹'의 레시피 콘텐츠를 운영한다. 바이탈힌트는 음식 추천 애플리케이션 '해먹'의 개발사로, 데이터를 기반으로 개개인의 음식 취향에 최적화된 추천 기술을 보유한 스타트업이다.

롯데마트가 해먹과 같은 콘텐츠 플랫폼과의 협업을 진행한 것은 M쿠폰이 서비스 영역을 확장해 고객들의 수요에발 맞추기 위해서다. 실제로 롯데마트는 지난 5월에도 서울문화사와 콘텐츠 제휴를 통해 트렌드 콘텐츠를 구독할 수 있는 매거진 서비스를 M쿠폰 애플리케이션에서 선보인 바 있다.

이처럼 롯데마트는 신성장동력 발굴을 목표로 다양한콘텐츠의 경쟁력 강화를 이어나가고 있다. 이를 통해M쿠폰이 제공하는 서비스 영역의 확장은 추후 더 많은 고객들을 유입시킬 것으로 기대하고 있다. '해먹'은 약 46만건의 푸드 데이터를 기반으로 애플리케이션 이용고객들에게 간편한 레시피를 추천한다. 롯데마트는 해먹을 활용해 고객들에 단순 상품 정보 제공을 넘어서 고객이 원하는 맞춤형 콘텐츠를 제공할 수 있을 것으로 예상한다.

M쿠폰 애플리케이션에 접속해서 클럽 섹션을 클릭하면 다양한 레시피를 확인할 수 있다.재료 정보부터 영양정보,요리 순서까지 사진과 간략한 설명으로 구성돼 간편함을 선호하는 젊은 고객들의 수요가 높을 것으로 본다.

롯데마트는 바이탈힌트와 해먹 서비스 제휴를 시작으로 식품 관련 분야에 있어 콘텐츠 협업, 인공지능(AI) 추천 등 지속적으로 디지털 트랜스포메이션의 방향성을 제시해 나갈 계획이다.

한편 'M쿠폰'은 2015년 4월 옴니채널 서비스 확대의 일환으로 오프라인 매장에서 사용할 수 있는 다양한 할인 쿠폰을 담아낸 애플리케이션이다. 2020년 5월 기준 M쿠폰 가입자 수는 약 300만명이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr