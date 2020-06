경기도 면적 20년새 57.5㎢ 증가…안양시 규모

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 토지 면적이 20년새 57.5㎢ 증가했다. 안양시 면적(58.5㎢)과 맞먹는 규모다.

경기도는 2000년부터 2019년까지 20년간의 지적통계를 분석한 결과 2019년 말 기준 도 지적공부에 등록된 면적은 1만192.5㎢로 2000년 1만135.0㎢보다 57.5㎢가 증가했다고 9일 밝혔다.

지적(地籍)은 토지의 위치, 모양, 지번, 경계 등 땅의 정보를 기록한 것으로 '땅의 주민등록'이라 불리며, 지적공부는 이를 공적으로 증명하는 장부다.

지적통계는 지적공부에 등록된 면적 등을 기초로 행정구역(시ㆍ군ㆍ구)별, 지목별, 소유구분별 등 토지의 면적과 필지수를 집계한 통계다.

면적 증가 주요 원인을 보면 ▲연천군 민통선과 DMZ 일원 미복구 토지(32.8㎢) ▲안산ㆍ시흥시 공유수면 매립을 통해 조성한 시화멀티테크노밸리 사업부지(10.2㎢) ▲화성시 송산그린시티 사업부지 8.5㎢ ▲평택항 3.1㎢ ▲지적공부 등록 누락 토지 신규등록(2.9㎢) 등이다.

시ㆍ군별 면적은 양평군 877.7㎢(8.6%), 가평군 843.7㎢(8.3%), 포천시 827.0㎢(8.1%)이 상대적으로 컸다. 반면 구리시 33.3㎢(0.3%), 과천시 35.9㎢(0.4%), 군포시 36.4㎢(0.4%)은 면적이 작았다.

필지 수로는 화성시(48만7559필지), 평택시(36만5273필지), 용인시(32만5202필지) 순이었다.

지목별 면적은 임야가 5317.2㎢로 전체 면적의 52.2%를 차지했다. 이어 논 1227.8㎢(12.0%), 밭 893.3㎢(8.8%), 대지 597.2㎢(5.9%) 순이었다.

한편 지적통계는 경기도청 홈페이지(www.gg.go.kr)에서 확인할 수 있다.

