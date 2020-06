나스닥 사상최고‥경제 침체론 비웃는 美 증시

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 경제 부진에 대한 우려속에 뉴욕증시가 또다시 치솟았다. 나스닥지수는 사상 최고치로 올라섰고 S&P500지수도 연초 대비 상승으로 돌아섰다.

8일(현지시간) 다우존스30산업평균 지수는 461.46포인트(1.7%) 상승한 2만7572.44에, S&P500 지수는 38.46포인트(1.2%) 오른 3232.39에, 나스닥은 110.66포인트(1.13%) 상승한 9924.74에 각각 거래를 마쳤다.

이날 뉴욕증시 주요지수는 경제회복이 빠르게 이뤄질 것이라는 기대감속에 랠리를 이어갔다. 지난주 발표된 5월 실업률 깜짝하락 재료는 이날까지도 투자심리를 부추겼다. 마침 이날 미국내에서 가장 심각한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 겪은 뉴욕시가 1단계 경제정상화 조치에 돌입한 것도 경제정상화에 대한 기대감을 키웠다.

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fedr)가 일반 기업에 대한 자금 지원 조건을 확대한 것도 시장 상승을 견인했다. 이날 Fed는 메인스트리트대출 프로그램의 최소 대출 금액을 낮추고 최대 대출 한도는 상향 조정한다고 발표했다. 원금 상환 유예 기간도 확대됐다. Fed의 조치로 더 많은 중소기업이 이번 대출 프로그램의 혜택을 받게 됐다. 제롬 파월 Fed 의장은 메인스트리트대출 프로그램 조건을 곧 확정할 것이라고 예고한 바 있다. Fed 발표 효과로 뉴욕증시 주요 지수는 장마감 무렵 상승폭을 확대했다.

증시 상승에 고무된 도널드 트럼프 미국 대통령도 이날 자신의 트윗을 통해 "증시에 큰 날이다. 내년에는 최고의 한해가 될 것이다"라고 강조했다.

반면 이날 연이어 등장한 미국 경제에 대한 부정적인 진단은 시장에 영향을 미치지 못했다. 전미경제연구소(NBER)는 미국 경제가 지난 2월 침체로 진입했다고 발표했다. 세계은행(WB)도 올해 세계 경제 성장률 전망치를 마이너스(-) 5.2%로 하향조정하면서 미국의 올해 성장률을 -6.1%로 추산했다.

국제유가는 하락세로 돌아섰다. 7월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 배럴당 3.4%(1.36달러) 내린 38.19달러로 거래를 마쳤다. 브렌트유도 배럴당 3%대의 낙폭을 기록 중이다. 유가 하락은 사우디아라비아가 자발적 감산을 중단할 것이라고 밝힌 영향으로 풀이된다. 금은 온스당 1.3%(22.10달러) 오른 1705.10달러에 마감했다.

