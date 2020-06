포항시, 마을평생교육지도자 양성과정 개강

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 8일 뱃머리 평생학습원 소강당에서 80명의 수강생을 대상으로 '마을평생교육지도자 양성과정 교육' 개강식을 열었다.

참여 수강생은 오는 8월3일까지 총 10회, 30시간에 걸친 강좌를 모두 이수하면 시장 명의 수료증을 받고 평생교육지도자로 활동하게 된다. 강사진으로는 김남선 전 경북도 평생교육진흥원장, 임헌우 계명대 교수, 정은희 경남대 교수, 윤영난 ES인재개발교육원 대표 등 전국의 평생교육 전문가들이 참여한다.

장숙경 포항시 평생학습원장은 인사말을 통해 "지속가능한 평생학습도시 조성을 위해 마을 단위 평생학습이 앞으로 확대돼야 한다"면서 "민관 협력을 통한 우리 시 평생학습 발전에 함께 노력해 달라"고 당부했다.

한편, 포항시 마을평생교육지도자 협의회(회장 김용재)는 473명의 회원들로 구성돼 있다. 협의회는 '찾아가는 동네경로당 대학' '청림대 행복학습센터 운영' 등을 통해 마을 단위 평생학습 활성화를 위한 활동을 펼치고 있다.

