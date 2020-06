[아시아경제 김수완 기자] 배우 오나라가 오랜만에 근황을 전해 누리꾼들의 관심이 집중됐다.

오나라는 8일 자신의 인스타그램에 "애정하는 박지현 실장님. 카페 오픈 축하합니다. 우리 곧 신나게 만나자요!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 오나라는 도트무늬 원피스를 입고 음료를 주문하는 모습이 담겼다. 특히 마스크에도 가려지지 않는 밝은 분위기가 눈길을 사로잡는다.

이를 본 누리꾼들은 "이쁨 주의", "어쩜 까치발도 예뻐", "작품으로 만나요" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 오나라는 다음 달 15일에 첫 방송되는 MBC 드라마 '십시일반'에 출연한다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr