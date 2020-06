'창녕 아동학대' 사건에…김원효 "쓰레기 같은 인간들" 분노

피해 아동 "2년 전부터 학대 당해" 진술

계부 "말 안 들어 때렸다" 혐의 부인

[아시아경제 김수완 기자] 코미디언 김원효가 최근 경남 창녕에서 발생한 아동학대 사건에 분노했다.

김원효는 8일 자신의 인스타그램에 "쓰레기 같은 인간들"이라는 글과 함께 창녕 아동학대 사건 기사를 캡처한 사진을 게재했다.

이어 "이제 내 주위에 애 때리다 나한테 걸리면 워밍업 귓방망이 5만 대, 코피 나면 5만 대 추가, 실비보험 없이 죽기 일보 직전까지 맞는다. 아침부터 열 받네"라고 분노했다.

그러면서 해시태그를 통해 "내가 따뜻하게 한번 안아주고 싶다"라며 피해 아동에 대해 안타까운 마음을 전하기도 했다.

앞서 경남 창녕경찰서는 7일 9살 초등학생 딸을 학대한 혐의로 의붓아버지 A 씨와 친모 B 씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

이들은 2018년부터 최근까지 딸 C(9)양을 상습적으로 학대한 혐의를 받고 있다.

또한, 이들 부부의 학대 사실은 지난달 29일 오후 6시20분께 창녕군 대합면의 한 편의점에서 주민이 양쪽 눈에 멍이 든 여자아이를 발견하고 경찰에 신고하면서 알려졌다.

발견 당시 C양은 몸에도 멍 자국이 있었으며, 손가락은 화상으로 인해 손톱 일부가 빠져 있는 등 심한 상처가 나 있었던 것으로 전해졌다. 현재 C양은 한 아동기관의 보호를 받으며 입원 치료를 받고 있다.

특히 피해 어린이는 2년 전부터 부모에게 학대를 당했다고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 조사에서 계부인 A 씨는 "딸이 말을 듣지 않아 그랬다"며 학대 사실을 일부 시인한 것으로 전해졌다. 그러나 상습적인 폭력 등은 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 학교와 이웃 주민들을 대상으로 사실 여부를 조사하고 있다.

