통일부 "북측과 연락사무소 오후 연락 이뤄져"(2보)

"남북연락협의 평소대로 진행"

통일부는 8일 오후 남북공동연락사무소(연락사무소)에서 북측과 연락협의가 평소대로 진행됐다고 밝혔다.

2018년 4·27 판문점선언으로 연락사무소를 설치한 이후 남북은 특별한 현안이 없더라도 평일 오전 9시와 오후 5시 두 차례에 걸쳐 업무 개시와 마감 통화가 이뤄져 왔다.

그러나 이날 오전 북측이 연락 업무 개시 통화를 받지 않으면서, 북측의 예고대로 연락사무소가 폐쇄 수순에 들어가는 것이 아니냐는 우려가 제기된 상태였다.

통일부가 "금일 오후 공동연락사무소 남북연락협의는 평소대로 진행됐다"고 밝히면서 최악의 상황은 면한 것으로 보인다.

다만 통일부는 "오전 연락협의가 안 된 것에 대해서는 북측의 별다른 언급이 없었다"고 밝혔다.

한편 북측이 통화연결 시도에 대해 전화를 받지 않은 건 지난 2018년 9월 연락사무소 개소 이후 처음 있는 일이다.

김여정 노동당 제1부부장은 지난 4일 담화에서 대북전단 살포에 대한 남한 정부의 대응을 거세게 비난하며, 금강산 관광 폐지, 개성공단 완전 철거, 9·19 남북군사합의 파기, 연락사무소 폐쇄 등을 경고한 바 있다.

노동당 통일전선부 대변인도 5일 발표한 담화에서 "할 일도 없이 개성공업지구에 틀고 앉아있는 북남공동연락사무소부터 결단코 철폐할 것"이라고 밝혔다.

