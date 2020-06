국과수 1차 부검 결과 "위안부 쉼터 소장, 극단적 선택 추정"

[아시아경제 정동훈 기자] 지난 6일 숨진 서울 마포구 소재 일본군 위안부 피해자 쉼터 '평화의우리집(마포 쉼터)' 소장 손모(60)씨에 대한 부검 결과, 범죄 혐의점이 없다는 결과가 나왔다.

경기 파주경찰서는 8일 오전 손씨를 부검한 국립과학수사연구원 부검의로부터 범죄혐의점이 없다는 1차 부검 결과를 구두 소견으로 전달받았다고 밝혔다. 약물 반응 등 정밀 검사가 나오려면 2주 정도 걸릴 전망이다.

경찰에 따르면 손씨 부검 결과 외력에 의한 사망으로 의심할 만한 흔적이 나오지 않았다. 손목과 복부에는 스스로 극단적인 선택을 하려다가 한 번에 치명상을 만들지 못할 때 나타나는 주저흔이 발견됐다.

폐쇄회로(CC)TV를 분석한 결과 손씨는 지난 6일 오전 10시 57분 자택인 파주 시내 아파트로 들어간 뒤 외출하지 않았다. 집 안에 다른 침입 흔적도 없는 것으로 확인됐다. 다만 손씨 자택에서 유서로 추정될 만한 메모 등은 발견되지 않았다. 경찰은 A씨 휴대전화에 대한 디지털포렌식 작업 등을 진행해 사망 경위를 조사한다는 방침이다.

손씨는 지난 6일 밤 자택 화장실에서 숨진 채 발견됐다. 한국정신대문제대책협의회(정의연의 전신) 당시 동료였던 지인은 손씨와 연락이 닿지 않자 소방당국에 신고했고 같은날 오후 10시35분께 출동한 경찰과 소방당국이 출입문을 열고 들어가 화장실에서 숨진 A씨를 발견했다.

경찰은 사망 원인에 대한 수사와 별개로 사망 경위에 대한 조사를 진행 중이다. 손씨는 지난달 21일 검찰이 정의기억연대(정의연)의 회계 자료 일부가 보관돼 있다는 이유로 쉼터를 압수수색 한 이후 주변에 "압수수색으로 힘들다"는 말을 했던 것으로 알려졌다.

부검을 마친 시신은 유족과 정의기억연대 측이 마련한 빈소인 서울 신촌 세브란스병원 장례식장으로 옮겨졌다.

