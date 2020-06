[드링킷] 최저시급으로 한끼 식사 해결하기

자취생, 혼밥러들에게 추천하는 든든한 한끼

밖에서 사 먹을 땐 덜 아깝지만 집에서 혼밥 할 때, 돈 많이 쓰고 먹긴 아깝다는 생각이 들 때가 있다. 그래서 최저시급 8,590원을 기준으로 가성비 낭낭한 한 끼 식사를 드링킷이 대신 만들어 봤다.

01. 홈(Home)콩반점

● 구성 및 가격

진짜장 1,400원 / 짬뽕 왕뚜껑 700원 / 냉동 컵 탕수육 4,000원 총 6,100원 (판매처 별 가격 상이)

● 레시피

01. 짜장과 짬뽕은 간편함을 위해 컵라면으로 조리했다.

02. 탕수육은 전자레인지에 약 2분 조리해준다.(소스가 묻어있는 탕수육, 용기 째 조리하는 것을 추천)

03. 먹기 편한 그릇에 옮겨 담아서 맛있게 먹어보자.

● 에디터의 후기

탕수육은 혼자 먹기에 조금 사치스럽다고 느껴질 수 있는 메뉴다. 하지만 중식을 먹을 때 탕수육 없는 것만큼 서운한 일이 없다. 홈콩반점의 조합은 총 6,100원으로 탕수육은 물론, 남은 돈으로 가벼운 반주 한 잔도 가능하다.

짜장면, 짬뽕은 값도 싸면서 맛이 보장된 녀석들로 준비하고 탕수육 먹는 기분도 즐겨보자. 시각에 따라 양이 과해 보일 수도 있는 구성이지만, 든든한 한 끼가 우리의 모토라는 것, 잊지 말자.

02. 치킨 텐더 또띠아 랩

냉동식품이나 샐러드, 소스 등은 한 번 사게 되면 최소 2회분 이상으로 나눠먹는 것을 고려하여 다음과 같은 구성으로 준비해보았다.

● 구성 및 가격

또띠아 2,980 (1회 기준 600원) / 채소 샐러드 3,980 (1회 기준 1,300원) / 치킨 너겟 7,980 (1회 기준 2,600원) 총 4,500원 (판매처 별 가격 상이, 소스 별도)

● 레시피

01. 또띠아 위에 머스타드와 같은 소스를 바르고 샐러드를 올려준다.

02. 치킨 너겟은 에어프라이어에 약 5분간 조리 후 잘게 찢어서 올려주자.

03. 먹기 좋게 말아서 종이 유산지로 포장해주면 준비완료. (드링킷은 또띠아 랩을 에어프라이어에 3분간 더 조리했다)

● 에디터의 후기

맥주 안주 겸 가볍게 한 끼를 대체할 수 있는 녀석. 밖에서 사 먹는 것보다 토핑을 풍성하게 넣어 먹을 수 있는 것이 최대 장점이 아닐까? 한 손으로 먹기도 편하고 뒷정리도 비교적 간단하다. (시식하자마자 에디터들이 맥주 마시고 싶다며 아우성쳤던 건 비밀이다)

번외) 치킨 텐터 또띠아 랩, 사치 버전

기존 또띠아 랩에 토마토소스와 스위트 콘, 모짜렐라 치즈를 더하면 피자 맛 못지않은 또띠아가 탄생한다. 통장 잔고 두둑할 때 만들어보자.

