英 언론 "트럼프, 메르켈 혼내려 주독미군 감축"…세계안보 저해

[아시아경제 권재희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 독일 주둔 미군 감축을 지시한 것으로 알려지면서 유럽을 넘어 세계 안보가 위협받을 수 있다는 우려의 목소리가 나오고 있다.

8일(현지시간) 영국 일간지 더타임스는 "트럼프의 주독 미군 철수는 우리 모두를 위협한다"는 제목의 칼럼을 통해 계획이 실제로 집행될 때 뒤따를 악영향에 대해 언급했다. 앞서 트럼프 대통령은 오는 9월부터 주독미군 규모를 2만5000명까지 25%이상 줄이라고 지시한 바 있다. 당초 계획은 전면 철수였던 것으로 알려졌다.

더 타임스는 트럼프 대통령이 오는 11월 미국 대선을 앞두고 자신의 지지세력을 결집시키고, 국제사회에서 앙숙인 앙겔라 메르켈 독일 총리에게 책임을 돌리기 위해 이번 지시를 내렸다고 언급했다.

메르켈 총리가 미국이 주최하는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 거부한 점, 미·중 갈등이 고조되는 가운데 독일이 대중국 공세에 동참하지 않은 점 등이 그 근거다.

더타임스는 주독미군 감축안이 실행될 경우 유럽의 군사적 대응 태세가 흔들릴 것으로 전망했다.

더타임스는 "러시아가 동유럽에서 해악을 끼칠 때 북대서양조약기구(NATO)가 대응할 긴급사태 계획 중 핵심일 뿐 아니라 아프리카, 중동, 서남아시아 작전을 위한 훈련과 병참, 의료지원, 정보수집을 위해서도 절실하다"고 지적했다.

이어 이 신문은 주독미군의 존재와 이를 근거로 한 미국과 유럽의 관계가 2차 세계대전 이후 미국이 유지해온 글로벌 리더십의 토대라는 점에도 주목했다.

그간 비록 부침은 있었으나 미국은 이를 동력으로 금융, 보건, 법률, 통상, 안보에서 미국인뿐만 아니라 모두를 이롭게 하는 국제 체계를 떠받칠 수 있게 됐다는 것이다.

더타임스는 "거래를 중시하는 트럼프 대통령의 세계관에는 그런 협력이 들어설 자리가 없다"며 "트럼프 대통령은 세계보건기구(WHO)에서 탈퇴하고 나토도 비슷하게 괄시하면서 그 자리에 정치적 찬사와 미국무기 구매를 동반하는 양자협정을 채워 넣으려 한다"고 꼬집었다.

트럼프 대통령의 이런 태도 때문에 유럽뿐만 아니라 아시아에서도 미국에 대한 신뢰가 무너지고 있다는 관측도 제기됐다.

더타임스는 "트럼프 대통령의 심술스러운 행동 때문에 동아시아에 있는 동맹국들이 실망하고 있다"며 "한국과 일본 같은 나라들은 의문의 여지 없이 안보를 보장해주리라 믿어온 미국을 점점 더 불신하고 있다"고 주장했다.

그러면서 "중국과 러시아의 오판 위험이 급격하게 상승하고 있다"며 "미국이 독일마저 저렇게 대한다면 대만이나 에스토니아가 치를 대가는 무엇이겠냐"고 반문했다.

