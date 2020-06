▲전석열씨 별세, 전영출씨(법무법인 한백 변호사)·영빈씨(MG손해보험과장)·정자씨·미자씨 부친상, 윤은숙씨(사진가)·장미경씨 시부상, 이호찬씨·강봉용씨(삼성전기 부사장) 장인상=8일, 서울 강남성모장례식장 10호, 발인 10일 오전 6시50분.

