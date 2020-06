속보[아시아경제 허미담 기자]8일 충남 아산시에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 추가 확진자가 발생했다. 이로써 아산지역 확진자는 12명으로 늘었다.

충남도와 아산시에 따르면, 아산시 염치읍에 거주하는 A(42·여)씨는 지난 7일 아산충무병원 선별진료소에서 검체 검사를 받은 결과 이날 확진 판정을 받았다.

보건당국은 즉각 역학조사에 돌입했다.

