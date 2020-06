화순군, 대중교통 등 생활 방역에 ‘총력’

[아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 군내버스 운행사와 적극적으로 협력해 군민이 대중교통을 이용할 때 생활 속 거리두기를 실천하도록 유도하는 등 생활 방역에 총력을 기울이고 있다고 8일 밝혔다.

군은 지역의 주요 군내버스 정류장, 시외버스 터미널 등 대중교통 시설에 거리두기 표식을 하고 마스크 착용 등 방역지침 실천 캠페인 등을 펼치고 있다.

주요 승강장을 매일 소독하고, 손 소독제를 비치해 생활 방역에도 힘쓰고 있다.

또 대중교통 이용 시 마스크 착용이 의무화되면서 미착용 승객에 대한 승차 거부를 할 수 있다.

군은 군내버스 운영사인 화순교통과 협력해 운전원과 승객 간 마찰을 최소화하면서 위생 수칙 실천 환경을 조성했다.

화순교통과 협의해 버스 안에서 마스크도 판매하고 있다.

군 관계자는 “생활 방역 체계로 전환하면서 대중교통 이용객이 늘어나 코로나19 지역 확산 우려가 있는 만큼 대중교통 관련 생활 방역에 더욱 더 힘쓰겠다”고 말했다.

호남취재본부 김영균 기자 k1138k@asiae.co.kr