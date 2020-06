[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경산시는 8일 대한불교 천태종 장엄사 신도회가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복을 위한 격려 차원에서 떡 1000개를 보내왔다고 밝혔다.

경산시 상방동에 위치한 장엄사(주지 일초스님)는 지역의 어려운 이웃을 위해 매년 팥죽 나눔행사를 열어 모금한 성금을 전달하는 등 사회공헌 활동을 지속적으로 펼치고 있다.

사공종흠 장엄사 신도회장은 "이번 코로나 19 확산예방과 지역 경제 회복을 위해 애쓰고 있는 시청 관계자들에게 응원과 격려의 뜻을 전하는 뜻에서 떡 마련 이벤트를 기획했다"고 전했다.

최영조 경산시장은 "시민들의 적극적인 협조를 바탕으로 앞으로도 코로나19 위기 극복을 위해 총력을 다하겠다"며 신도회원들에게 감사의 뜻을 피력했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr