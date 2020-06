코로나19 여파…상반기 온라인 문화 활동 2배 늘어

[아시아경제 김흥순 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 대외 활동이 위축되면서 올해 상반기 온라인 문화 활동이 2배 가량 증가한 것으로 나타났다.

8일 문화체육관광부에 따르면 '사회적·생활 속 거리두기' 기간(2월1일~6월5일)에 문화누리카드 가맹점 이용을 분석한 결과 총이용금액은 약 513억원으로 지난해 같은 기간(540억원)보다 약 5% 감소했다. 반면 온라인 이용 비율은 12.6%(약 29만건)로 지난해 같은 기간 6.4%(약 19만건)의 2배 수준으로 증가했다.

문체부는 "통상적인 외부 활동 자제와 함께 정부 차원의 비대면 문화 활동 지원이 맞물린 결과로 해석된다"고 평가했다. 문체부는 코로나19에 따른 문화 활동 위축에 대비해 비대면 문화 활동이 가능한 온라인 가맹점을 추가로 발굴하고, 분야별 온라인 가맹점을 시리즈로 소개하는 행사를 지난 3월12일부터 5월5일까지 진행했다.

또 코로나19로 아직 대면 문화 활동이 어려운 상황임을 고려해 '집에서도 슬기로운 문화누리카드 생활' 2차 행사를 7월31일까지 진행한다. 이번 행사에서는 '프로축구·야구 집콕 응원' 등을 포함한 다양한 콘텐츠와 혜택을 제공해 신체적·정신적 건강과 안전한 문화생활을 지원한다. 자세한 내용은 문화누리카드 누리집과 문화누리카드 공식 블로그에서 확인할 수 있다.

