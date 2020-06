우리은행, 정부 노인일자리 공익활동 참여자 지원사업 동참

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 보건복지부 '노인일자리 공익활동 참여자 온누리상품권 지급사업' 지원에 나선다고 8일 밝혔다.

보건복지부는 지난 3월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 취약한 노인일자리 공익활동 참여자 등에 소비 쿠폰을 지원하기로 하고 현재 이 사업을 한국노인인력개발원에 위탁해 진행하고 있다.

정부는 이번 사업을 통해 노인일자리 공익활동 참여자 중 월 기본활동비 27만원의 30%를 온누리상품권으로 신청한 이에게 추가로 활동비의 22%에 상당하는 온누리상품권을 4개월간 지급한다. 상품권 신청자에게 매달 32만 9000원(상품권 14만원 포함)이 지급된다.

전체 54만명의 노인일자리 공익활동 참여자 중 약 27만명이 온누리상품권을 신청했다. 지자체별 일자리 수행기관에서 온누리상품권을 직접 교부하며, 우리은행은 8일부터 해당 수행기관에 영업점 직원을 파견해 상품권 지급 업무를 지원한다.

