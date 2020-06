KB?손해보험, 업계 최초 '모바일통지서비스' 도입?

KT제휴, 통신3사 이용고객 모두에게

모바일안내문발송

[아시아경제 기하영 기자]KB손해보험은 KT와 제휴해 고객 알림 서비스 향상을 위한 '모바일통지서비스'를 보험업계 최초로 도입한다고 8일 밝혔다.??

이 서비스는 보험계약자의 정보와 통신사의 최신 휴대폰 가입정보를 매칭해 모바일 안내장을 발송하는 방식이다. 안내장이 타인에게 잘못 전달되거나 분실될 가능성을 최소화한 것이 특징이다.

모바일통지서비스는 KT 고객 뿐만 아니라 SK텔레콤, LG유플러스 고객도 이용가능하다. 별도의 어플리케이션(앱) 설치 없이 서비스 제공에 대한 동의 여부만 선택하면 된다. 문서 발송에 관한 정보는 한국인터넷진흥원(KISA)의 유통증명을 받을 수 있어 기존 등기우편과 동일한 법적 도달효력을 가진다. 이에 따라 통지문 도달여부 증명에 대한 분쟁 또한 감소할 것으로 예상된다.??

KB손해보험은 다음 달부터 자동차보험 가입고객을 대상으로 납입최고 및 해지 안내문을 모바일통지서비스를 통해 발송할 예정이다. 이후 서비스를 확대 적용해 나간다는 계획이다. 이를 통해 비대면 금융서비스를 강화하고, KB금융그룹의 ESG 경영정책에 부합해 종이문서 절감에 따른 환경 보호와 사회적 비용 감소에 기여한다는 방침이다.??

서완우 KB손해보험IT본부 상무는 "이번 KT와 제휴한 모바일통지서비스 도입을 통해 대고객 알림 서비스의 획기적인 품질 향상이 기대된다"며 "앞으로도 인공지능, 빅데이터 분야 등 금융 디지털 생태계 확산을 위한 다양한 협력과 서비스 개발을 지속 추진할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr