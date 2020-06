문체부, 한류 확산 뒷받침할 민간 주도 전담조직 꾸린다

[아시아경제 김흥순 기자] 정부가 한류의 지속적인 확산을 뒷받침하기 위해 민간이 주도하는 '한류지원협력과'와 관련 분야 통계 분석 등을 담당할 '정책분석팀'을 신설한다.

문화체육관광부는 입법예고 등 민관 의견 조회를 거쳐 9일 이 같은 조직 신설 내용을 담은 '문체부와 그 소속기관 직제시행규칙 개정령안'을 공포·시행한다고 8일 밝혔다.

중앙부처 최초로 신설되는 한류지원협력과는 그동안 부 안팎으로 분산됐던 한류 진흥업무를 총괄해 민간 활동을 지원하고 각종 한류 확산 지체 요인에 적극적으로 대응할 조직이다. ▲ 한류 지원을 위한 총괄계획 수립 ▲ 한류 시장에 대한 조사·연구 ▲ 한류 연관 상품의 개발·수출 지원 ▲ 한류 기반 문화교류 사업 등을 수행하고 이를 통해 우리 콘텐츠의 힘이 연관 산업의 동반성장과 우리 문화 확산에 기여하도록 지원할 계획이다.

정책분석팀은 그동안 개별적으로 관리했던 문화, 예술, 체육, 관광 분야의 데이터를 일원화해 관리하고 통계에 기초한 정책 수립, 집행, 평가 체계를 구축한다. ▲ 소관 분야별 통계의 개선 및 확충 ▲ 각종 데이터를 활용한 속보성 지표 및 지수 작성 ▲ 경제적 효과 산출 등 정책 연계 통계 작성 등의 업무를 수행하고 시의성 있는 자료가 정책의 전 과정에 녹아들 수 있도록 지원할 예정이다.

문체부 관계자는 "이번 조직 신설이 신한류를 확산하고, 문체부의 정책 품질을 높이기 위한 초석이 되길 기대한다"고 말했다.

