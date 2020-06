SSG닷컴, '피디파올라' 국내 최초 공식 입점

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴은 스페인 주얼리 브랜드 ‘피디파올라’를 국내 최초 단독 입점한다고 8일 밝혔다.

피디파올라는 바르셀로나 출신의 디자이너 ‘파올라 사스플루가스’가 2014년 론칭한 브랜드다. 국내에서도 유명인을 중심으로 착용이 늘며 입소문을 얻고 있다. 이전까지 해외직구로만 구매할 수 있음에도 불구하고 스페인을 제외한 가장 많이 판매된 국가에 우리나라가 꼽힐 만큼 인기가 높았다.

SSG닷컴 입점으로 피디파올라는 현지 판매가와 동일하게 구매할 수 있다. 6월 한 달 동안 오픈 할인 이벤트도 단독으로 진행한다. 총 160여종 상품이 판매되며 향후 400종까지 품목을 확대한다는 방침이다.

대표 상품으로 알파벳 레터링 디자인을 적용한 ‘아이엠 컬렉션 이니셜 목걸이’를 9만3000원에, 사막 및 카우걸을 모티브로 디자인 한 ‘아리조나 체인 팔찌’는 13만4000원에 판매한다. 상품 평균 가격대는 8~10만원선으로 합리적 가격대 중심으로 구성했다.

SSG닷컴은 해외 브랜드 조사 중 피디파올라가 심플하면서도 패셔너블한 디자인으로 국내 고객 선호도가 높을 것이라고 판단, 입점을 결정했다. ‘피디파올라’측 역시 SSG닷컴이 높은 고객 신뢰도를 보유하고 있다는 점, 해외 패션 및 잡화 브랜드 운영 능력이 높다는 점을 고려해 단독 입점을 확정했다.

명노현 SSG닷컴 트렌드담당은 “최근 ‘셍레브’, ‘식스티에잇’ 등 해외 패션 및 잡화 단독 브랜드 유치를 늘리며 상품 경쟁력을 강화하고 있다”며 “개성 있고 특색 있는 브랜드를 꾸준히 발굴해 합리적 가격에 고객에게 선보일 것”이라고 말했다.

