1~2인가구 수요 맞춰…이마트, 미니수박 3배 늘린 1천t 판매

[아시아경제 차민영 기자] 1~2인가구 증가로 5kg 미만의 작은 수박이 대세로 떠올랐다.

8일 이마트가 수박 매출을 분석한 결과, 전체 수박 매출에서 5kg 미만 수박이 차지하는 비중은 2015년 4%에서 2019년 16%까지 4배 가까이 상승했다. 반면 10kg 이상 수박 매출 비중은 20.7%에서 9%로 절반 이상 줄었다.

작은 수박 매출은 까망애플수박, 블랙망고수박 등 미니 수박과, ‘나혼자 수박’, ‘반쪽수박’, ‘1/4 수박’ 등 잘라 파는 조각 수박이 주도하고 있다.

사과처럼 깎아먹는 까망애플수박, 망고처럼 속이 노란 블랙망고수박은 모두 중량이 5kg 미만의 미니 수박이다. 가격도 일반 수박에 비해 저렴해 부담이 없다. 까망애플수박(1.5~3kg)은 5980원, 블랙망고수박(3~5kg)은 9900원이다.

혼자 먹기 좋은 크기인 600g 내외로 소포장한 나혼자 수박은 3980원에 판매된다. 이마트가 2018년 1인 가구를 위해 처음으로 선보였으며, 작년 매출이 전년 대비 20% 상승했다. 2017년 선보인 반쪽수박과 1/4쪽수박도 작년 매출이 15% 뛰었다.

특히 수박을 잘라 파는 조각수박의 경우 신선도 관리를 위해 별도로 개발된 조각수박 전용 플라스틱 용기에 넣어 판매되고 있다. 반쪽수박의 경우 용기에 별도의 손잡이가 있어 이동 편의를 높였다.

이에 이마트도 작은 수박 물량을 작년의 3배인 약 1000톤을 준비해 본격 판매한다. 앞으로도 대형마트는 상품을 대용량으로만 판다는 고정관념에서 벗어나 인구 구조에 맞는 상품을 지속 개발해 변화하는 소비 트렌드에 빠르게 대응한다는 방침이다.

안상훈 이마트 수박 바이어는 “1~2인 가구도 부담스럽지 않은 크기와 가격으로 수박을 즐기실 수 있도록 다양한 미니 수박과 조각 수박을 준비했다”면서 “앞으로도 소비자가 원하는 상품에 대한 고민을 통해 트렌드에 맞는 상품을 지속 개발해 나갈 계획이다”고 했다.

