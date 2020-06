성동구, 재난 긴급생활비 데이터 분석 복지사각지대 발굴

중위소득 50% 1인 가구 1만8074명 ‘위기관리군’으로 지정, 실태조사 나서

[아시아경제 박종일 기자] “재난 긴급생활비를 신청하러 오셨다가 복지상담을 하시는 경우가 생각보다 많았어요. 그동안 복지제도를 몰라서 신청을 못하신 분들 인거죠.”

지난 5월 서울시 재난 긴급생활비 접수 차 동주민센터를 방문한 민원인 중 상담이나 한번 받아보자는 마음으로 상담에 나서 필요한 지원을 받을 수 있게 된 경우가 종종 있었다는 동주민센터 담당자의 말이다.

성동구(구청장 정원오)는 서울시 중위소득 100%이하 주민이 신청하는 재난 긴급생활비 신청 데이터를 활용해 그동안 발굴하지 못한 복지사각지대를 면밀하고 촘촘하게 걸러낸다고 밝혔다.

8일부터 시범적으로 성동구빅데이터센터와 사회보장정보원 데이터센터와 협력해 서울시 재난긴급생활비 신청 통계자료를 활용, 보다 정확한 데이터로 사각지대 발굴에 나선다는 것이다.

성동구는 6월 1일 기준 총 13만5712가구 중 48%인 6만6366가구가 서울시 재난긴급생활비를 신청해 이 중 75%인 5만393명이 적합판정으로 지원을 받았다.

데이터에 따르면 전체 가구 수 대비 1인 가구 비율이 41%로 혼자 사는 사람들의 비율이 높고, 1인가구의 신청이 전체 신청자의 44%이며 이 중 소득이 전무한 가구가 1만113명으로 전체신청자의 15%를 차지했다.

연령대별로는 소득이 전무한 1인 가구 중 40~60대가 45% 이상으로 나타나 최근 사회적 이슈가 되는 중·장년 1인가구의 경제적문제로 인한 고독사와도 연결될 수도 있음을 확인했다.

이에 구는 소득이 전무한 1인 가구 1만113명을 포함한 법정차상위기준인 중위소득 50% 기준안에 드는 1인 가구 1만8074명을 위기관리군으로 지정했다. 전수조사를 통해 이들 중 여름철 일거리가 감소되거나 코로나로 인해 생활이 어려워진 분들을 집중 발굴해 지원한다.

발굴 조사를 위해 ‘우리동네돌봄단’ 18명을 신규 채용, 주민 명예사회복지공무원 ‘주주살피미’, 복지통반장 등을 활용해 생활 및 주거실태를 확인한다. 복지담당공무원이 유선이나 우편 등을 통한 비대면 접촉으로 1대1로 기초생활수급 및 차상위지원 등 공적급여에 대해서도 안내한다.

특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 위기가구 발굴 및 조사방법에 대해 대면교육의 어려움을 보완하기 위해 관련 자료들을 동영상으로 제작해 배포함으로써 발굴에 직접 참여하는 복지통반장 외에 일반주민들도 위기가구를 찾을 수 있도록 홍보할 예정이다.

정원오 성동구청장은 "우리 지역 복지사각지대 주민 발굴을 위한 방법 모색에 고민이 많았다" 며 "서울시 재난긴급생활비 신청자의 직접적이고 정확한 자료를 통해 우리가 찾지 못했던 어려운 주민들을 최대한 정확하게 찾아내 지원하는 방안을 마련해 더욱 촘촘한 복지정책 실현이 가능할 것으로 기대한다"고 말했다.

