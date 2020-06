KOTRA, 동남아·대양주 온라인 한국상품전 개최

[아시아경제 우수연 기자]KOTRA가 동남아·대양주 온라인 한국 우수상품전을 개최했다고 8일 밝혔다.

지난달 25일부터 2주 동안 진행된 이번 행사에는 국내 중소·중견기업 128개사를 비롯해 방콕, 하노이, 싱가포르, 시드니 등 15곳 해외무역관에서 유치한 181개 바이어가 참가했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 기업들이 직접 해외전시회에 참가하기 어려워지면서 KOTRA는 온라인상에서 동영상으로 우수상품을 홍보하고 인플루언서 마케팅을 병행하는 방식으로 대응하고 있다. 온라인 홍보가 이뤄지고 나면 다음 단계로 화상상담을 진행하고 유통망 입점까지 지원한다.

이번 동남아·대양주 온라인 상품전에서 국내 중소·중견기업들은 식품, 뷰티용품, 유아용품, 생활용품, 헬스케어, 반려동물 제품 등 현지에서 인기를 얻고 있는 다양한 소비재들을 선보였다.

유아용품 제조기업 A사는 "제품 홍보용 동영상을 제작하는 과정에서 주로 도움을 받았다"며 "신규 바이어를 발굴하는 새로운 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이번 동남아·대양주 온라인 한국 우수상품전은 지난 4월 중국에 이어 두 번째로 열렸다. 6월과 7월에는 CIS, 일본, 서남아 지역 바이어를 대상으로 개최되며 품목도 소비재에서 정보통신기술(ICT), 부품·기자재로 확대된다.

