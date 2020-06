[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구의회(의장 조영훈)가 지난 4일 중구의회 본회의장에서 중구의원과 의회 직원들을 대상으로 ‘중구의회 청렴교육’을 진행, 법정 교육인 청렴 교육을 통해 의회 자정능력 강화와 청렴의식을 환기하는 시간을 가졌다.

정승호 재미있는 교육컨설팅 대표를 초빙, 마련된 이번 강의에서는 청탁금지법, 공직자행동강령, 반부패 법령 제도 등 최신 법제 소식과 간과하기 쉬운 여러 경우를 실제 사례를 들어 알아가는 유익한 교육이 진행됐다.

조영훈 의장은“투명하고 청렴한 공직문화는 구민의 신뢰와 직결되기에 지속적으로 의회 스스로가 노력해 지켜나가야 할 것이다. 앞으로도 청렴한 의정활동으로 구민의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 소감을 전했다.

