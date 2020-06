울산 남구 중장년 취업 멘토링 운영

남구일자리종합센터, 12일 오후 2시 일자리 컨설팅 등

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 남구일자리종합센터는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 경기 침체로 실직 상태에 있는 중장년층의 취업 동기를 북돋아 주는 멘토링 과정을 운영한다.

센터는 ‘신(新)중년의 내 일(my job) 찾기’라는 주제로 오는 12일 오후 2시부터 5시까지 중장년을 위한 취업 멘토링 과정을 진행할 계획이다.

이 과정은 취업을 위한 취업정보 습득 경로와 정보 이해하기, 입사 지원 서류 컨설팅, 직무경험 등 취업사례 공유를 통한 정보 나눔의 장으로 진행된다.

교육 참여를 희망하거나 취업 교육에 관심 있는 중장년층 구직자는 남구 일자리종합센터를 찾으면 된다.

남구일자리종합센터 김연수 센터장은 “경험과 경력이 풍부한 중장년의 강점을 살려 전략적인 취업 준비를 할 수 있도록 도울 예정이며, 앞으로 계층별 다양한 맞춤형 프로그램도 운영하겠다”고 말했다

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr