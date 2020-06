이탈리아 정부, EU 회원국에 15일부터 국경 개방 요청

[아시아경제 이기민 기자] 유럽의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 거점이자 현재 코로나19 확진자가 유럽에서 세번째로 많은 이탈리아가 유럽연합(EU) 역내에서 자국민이 자유롭게 이동할 수 있도록 국경 통제를 해제해달라고 거듭 요청했다.

주요 외신에 따르면 루이지 디 마이오 이탈리아 외무장관은 6일(현지시간) 이웃 국가인 슬로베니아 방문 중에 가진 기자회견에서 국경 통제를 풀어달라는 뜻을 내비쳤다.

디 마이오 장관은 독일·스위스 등이 오는 15일부터 이탈리아인에도 국경을 열기로 했다는 점을 언급하면서 이러한 조처가 코로나19 확산 거점인 북부 롬바르디아를 포함한 모든 지역에 적용돼야 한다고 강조했다. 슬로베니아 측도 이탈리아 상황이 빠르게 호전되고 있다면서 국경개방에 긍정적인 반응을 보였다.

앞서 EU는 관광산업 정상화 등을 위해 오는 15일부터 회원국 간 전면적인 국경 개방을 권고한 바 있다.

슬로베니아 외무장관도 이탈리아 상황이 빠르게 호전되고 있다며 15일 국경 개방에 긍정적인 반응을 나타냈다. 앞서 EU는 여름 휴가철 관광산업 정상화 등을 위해 오는 15일부터 회원국 간 전면적인 국경 개방을 권고한 바 있다.

이에 이탈리아는 지난 3일 EU 회원국과 솅겐 협정 가입국 국경을 개방했다. 독일, 벨기에, 스위스, 네덜란드 등도 15일 EU 일부 또는 모든 회원국을 대상으로 국경을 개방하겠다고 발표했다. 다만 일부 국가는 여전히 이탈리아에 대한 국경 개방에 미온적이다.

6일 기준으로 이탈리아의 코로나19 누적 확진자 수는 23만4801명이다. 이는 미국·브라질·러시아·스페인·영국·인도 등에 이어 일곱번째로 많은 수치다. 사망자 규모는 3만3846명으로 미국·영국·브라질에 이어 네번째다. 이탈리아에서는 하루 동안 신규확진자 270명, 사망자 72명이 증가했다.

