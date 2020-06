'복면가왕' 짜증지대로다 정체는 기상캐스터 김가영...3R 진출 매실 "그 분이 확실"

[아시아경제 강혜수 기자] 7일 오후 방송된 MBC '복면가왕'의 짜증지대로다 정체는 기상캐스터 김가영이었다.

이날 방송에서는 방패의 2연승을 저지하는 복면가수들의 2라운드 무대가 진행됐다. 2라운드 두번째는 짜증지대로다와 매실의 대결이었다.

짜증지대로다는 임정희의 '눈물이 안났어'를 선곡해 낭랑한 목소리로 열창했다. 노래를 듣는 와중에 판정단들은 모두 "가수다"라고 점쳤다.

매실은 변진섭의 '홀로 된다는 것'을 선곡했다. 1라운드에서 선보였던 허스키한 목소리로 노래를 소화한 매실은 윤상으로부터 "그분이 맞다. 대한민국의 원앤온리 발음이다"라는 평을 들었다.

이 무대는 2대 19로 매실이 3라운드에 진출했다.

패배한 짜증지대로다의 정체는 기상캐스터 김가영이었다. 김가영은 조권과 가수 오디션을 봤다면서 "조권이 신들린 사람처럼 이정현의 '와'를 불렀다. 저 친구는 피해야겠구나라고 생각했다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

MBC 음악프로그램 '복면가왕'은 매주 일요일 오후 6시 20분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr