고1 학생 확진자 발생한 인천뷰티예술고…18일까지 원격수업

[아시아경제 박혜숙 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 학생 확진자가 발생한 인천뷰티예술고등학교가 이달 18일까지 원격수업으로 전환한다.

인천시교육청은 수업교사의 50%와 급식 종사자 전체가 자가격리자로 분류됨에 따라 교육과정 운영과 급식 진행이 어렵다고 보고 학교 측과 협의해 이같이 결정했다고 7일 밝혔다.

이 학교에서는 전날 1학년 A양이 코로나19 양성 판정을 받았다.

이에 따라 보건당국은 인천뷰티예술고 운동장에 워크 스루(Walk through) 선별 진료소를 설치해 1·3학년 학생과 교직원을 대상으로 검체 검사를 했다. 2학년은 아직 순차적인 등교가 시작되지 않아 검사 대상에서 빠졌다.

이 결과 7일 오후 2시 기준 학생 검사 대상자 353명 중 검사가 완료된 348명이 음성 판정을 받았고, 교직원 90명도 모두 음성이 나왔다.

인천시교육청 관계자는 "원격수업이 차질 없이 진행되도록 최대한 지원하겠다"면서 "학생과 교직원 모두 자가격리 수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr