文대통령 "수도권 코로나 확진자 발생, 또다시 긴장…고비 이겨낼 것"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 7일 "코로나의 재확산이 염려되는 상황"이라며 "한창 때보다 크게 줄어든 규모이긴 하지만, 이번엔 수도권 여기저기서 새로운 확진자가 발생하고 있어 또다시 긴장된다"고 말했다. 그러면서 이날 한 양로원 할머니들이 편지와 함께 보내온 선물을 공개하며 "협성양로원 할머니들처럼 조심하는 마음들이 있다면, 우리는 이 고비도 충분히 이겨낼 것"이라고 덧붙였다.

문 대통령은 이날 자신의 페이스북 등 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 '할머니들의 마음을 나눕니다'는 제목의 글에서 이같이 적었다. 아울러 협성양로원 할머니들이 보내온 레몬청과 인삼도라니생강꿀절임 사진도 공개했다.

문 대통령은 "(선물을 받고) 한참동안 미안한 마음이었다"며 "이걸 받아도 되는 것일까요? 우리가 어르신들의 건강을 챙겨드리는 데에도 부족함이 많은 상황"이라고 고마움을 표했다.

그러면서 선물에 동봉된 편지에 적힌 문구를 소개했다. 편지에는 "우리가 무엇을 도울 수 있을까 생각해봐도 손 씻기 잘하는 것, 병원갈 때 마스크 쓰는 것 밖에는 없네요! 그래도 뭔가 도웁고 싶어서 저희 할머니들이 직접 담근 차를 보냅니다!"라는 할머니들의 메시지가 담겼다.

문 대통령은 "제게 보내주셨지만, 할머니들은 코로나19 극복을 위해 애쓰는 국민들께 무언가 보탬이 되고 싶은 마음을 보내주신 것"이라며 선물을 사진으로나마 나눴다.

