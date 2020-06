통합당 "김여정 命하자마자 삐라방지법 상납…굴종으론 평화 안와"

[아시아경제 김혜민 기자] 미래통합당은 7일 탈북민단체의 대북전단 살포에 북한이 반발하자 우리 정부가 즉각 법안발의 의지를 밝힌 데 대해 "북한의 안색을 살피느라 분주한 우리 정부는 대체 어느나라 정부인가"라고 비판했다.

김은혜 대변인은 이날 논평을 내고 "김여정이 '법이 있으라' 명하니 정부여당은 4시간여만에 '정부법안' 의지를 상납하는 성실함으로 화답했다. 법안 취지마저 '가을 뻐꾸기'라 수모를 당했지만 맞받아쳤다는 얘기를 들어본 적이 없다"며 이 같이 말했다.

그는 "압박이 통하니 북한은 쾌재를 불렀을 것"이라며 "이참에 국민세금 100억원이 투입되고 올해도 64억원의 예산이 책정된 '대북 짝사랑'의 상징, 남북공동연락사무소 폐쇄를 요구하며 협박수단으로 전락시키고 있다"고 날을 세웠다.

김 대변인은 "2년전 수줍은 얼굴로 '대통령님'을 초청한 김여정과 '못 본척하는 0'이라 그 대통령을 비난한 김여정은 다른 사람이 아니다"며 "악수하던 손바닥은 언제든 가격의 도구로 쓰일 수 있다"고 강조했다.

그는 그러면서 "남북 평화를 반대할 사람은 없다. 그러나 분명한 건 평화는 굴종으로 이뤄지지 않는다는 사실"이라고 덧붙였다.

김 대변인은 "대한민국 정부와 국민 자존심을 상하게 하는 일관된 저자세로는 평화도, 비핵화도 앞당길 수 없다"며 "벼랑끝 전술로 한반도 안보를 위협하던 수십년전 북한은 변한게 없다. 정부는 선명하고 당당한 대북정책을 밝혀야 한다"고 촉구했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr